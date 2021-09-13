Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek olimpiyat tarihine ismini yazdıran Ağrılı başarılı sporcularla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek olimpiyat tarihine ismini yazdıran Ağrılı başarılı sporcularla bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Kader Çelik ve judoda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik ile bir süre sohbet ederek Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Vali Varol, sporculara hediyeler verdi. Ziyarette başarılı sporculara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak eşlik etti. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Ferhan Şensoy
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Rıza Çalımbay Güzel Sözler Yemek Tarifleri Adil Karaismailoğlu Necip Fazıl Kısakürek Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 21:21:34. #1.12#