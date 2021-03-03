Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak, tesis en geç haziran ayında kurulacak ve bin kişiye istihdam sağlanacak.

Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI

İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, "Türkiye'de altının 3'te 1'ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye'de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin'de Mollakara'da bir rezerv var. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak" dedi.

ZENGİN BİR REZERV VAR

2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TESİS EN GEÇ HAZİRANDA KURULACAK

Türkiye'deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, 2020'de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin'de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi. Muhiddin Gülal, şu bilgileri verdi: "Mayıs sonu ya da haziranda tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Tesis 2022 sonunda üretime başlayacak."

KOZA ALTININ AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ TMSF İLE YÜZDE 218 ARTTI

Koza Altın'ın 2023 yılında 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade eden TMSF Başkanı Gülal, "Koza Altın TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 218 artırarak 2.6 milyar TL'den, 8.3 milyar TL'ye yükseltti. Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL'ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL'ye, net karı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı da yüzde 88 artarak 2 bin 354'e çıktı. Şirket 2020 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 32, öz kaynaklarını yüzde 31, cirosunu yüzde 14, net karını ise yüzde 2.5 artırdı."