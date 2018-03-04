Ağrı 1970 Spor Adım Adım Şampiyonluğa Gidiyor

Bölgesel Amatör Ligi 19. Hafta maçında Ağrı 1970 Spor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 47 Spor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 47 Spor ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanan maç saat 13.00'te başladı. Maça oldukça hızlı başlayan Ağrı 1970 Spor, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarının son dakikalarına doğru ataklarını sıklaştıran konuk ekip aradığı golü bulamayınca ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi Mardin ekibi bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maç sırasında etkili olan rüzgar Ağrı 1970 Spor'a zor anlar yaşattı. Gol bulabilmek için rakip kaleye atak üstüne atak düzenleyen konuk Ağrı ekibi aradığı golü 70'inci dakikada Tunahan Bilgin'in ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Beraberlik golünü bulmaya çalışan ev sahibi ekip 85 dakikada Şükrü'nün attığı penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı. Oldukça gergin geçen maçta Ağrı 1970 Spor Royal Necefov'un attığı mükemmel gol ile 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ağrı 1970 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, 47 Mardin Spor ise 9 puanda kalarak Bölgesel Amatör Ligi'nde kalma umudunu son haftalara taşıdı. Ligin bitimine 3 hafta kala Ağrı ekibi şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. - AĞRI