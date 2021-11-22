Asgari Ücret ve Agi son günlerin en merak edilen konularından. Asgari ücret ve AGİ'ye her yıl Asgari ücret Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılıyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinin biri de Asgari ücret olacak? Vatandaşlar AGİ ne kadar olacak? Kimler ne kadar AGİ alacak? sorularını araştırmaya başladı.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Yeni AGİ ücretleri, Asgari Ücretin belirlenmesinden sonra açıklanacak. Asgari ücret Belirleme Komisyony toplantıları aralık ayında başlayacak. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak 4 toplantının ardında Asgari Ücret ve AGİ de belli olacak.

AGİ 2021'DE NE KADARDI?

2021'de geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari geçim indirim (AGİ) ise bir çalışanın evli, bekar veya çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle:

Bekar: 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışan: 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı, asgari geçim indirimidir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre miktar farklılık gösterir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

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