Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum
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Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum

20.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:03

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan "Gündem Haber" programına konuk olan Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasını değerlendirdi. Piyasaları zor bir haftanın beklediğini söyleyen Sağman, önemli bilgiler paylaştı.

Naci Ağbal'ın sürpriz bir şekilde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması gündeme bomba gibi düştü. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylece 20 ay içerisinde Merkez Bankası Başkanlığı'na dördüncü isim atanmış oldu.

BU GELİŞME PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Herkesin aklına ise "Bu gelişme piyasaları nasıl etkileyecek?" sorusu geldi. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan "Gündem Haber" programına konuk olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Murat Sağman, Ağbal'ın görevden alınmasını değerlendirdi.

  • Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Sık sık başkan değişimi yabancı yatırımcıyı nasıl etkiler?

Sorularını yanıtlayan Sağman, piyasaları zor bir haftanın beklediğini söyledi.

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Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum
Haber Yorumları (5)
TAPINAK ŞÖVALYELERİ: Körü körüne her şeye itaat etmek zavallılık değilde nedir!
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AYCA: MEMLEKETİN ATARLARINI BOZMAYA DEVAM YAZIK
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DAHA ÖNCE DEĞİŞİM FAYDALI OLMUŞTU: Dolar şimdi 5 tl ye düşer mi dersiniz :))
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