Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırıntı et
|HTS
|28,00
|32,00
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|87,00
|Pastırma
|HTS
|88,33
|137,06
|Buğday
|HMS
|2,05
|2,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500