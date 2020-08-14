Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 86,00 liradan satıldı.
14.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 86,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,50
|86,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|40,00
|Kuzu eti
|HTS
|49,50
|52,50
|Buğday
|HMS
|1,30
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA