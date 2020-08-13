Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
13.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|27,00
|37,00
|Sarı haşhaş
|HTS
|21,28
|21,28
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,90
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,60
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA