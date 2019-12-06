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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.

06.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Beyaz haşhaş

 HMS

 19,00

 19,00
Sarı haşhaş

 HMS

 15,00

 15,00
Buğday

 HTS

 1,60

 1,65
Arpa

 HMS

 0,90

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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