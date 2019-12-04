Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-32 liradan satıldı.
04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 23,00
| 32,00
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 18,50
| 18,50
| Buğday
| HMS
| 1,05
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA