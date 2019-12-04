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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-32 liradan satıldı.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 23,00

 32,00
Beyaz haşhaş

 HTS

 18,50

 18,50
Buğday

 HMS

 1,05

 1,60
Arpa

 HMS

 1,00

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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