Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.
21.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,00
| 75,00
| Karkas et
| HTS
| 32,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,20
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,15
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA