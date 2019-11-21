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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.

21.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 39,00

 75,00
Karkas et

 HTS

 32,00

 32,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,20
Arpa

 HMS

 1,15

 1,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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