Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 19-29 liradan satıldı.

06.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 19-29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 19,00

 29,00
Kırık buğday

 HTS

 1,21

 1,21
Buğday

 HMS

 1,30

 1,60
Arpa

 HMS

 0,95

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et