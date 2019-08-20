Afyonkarahisar Ticaret Borsası

20.08.2019 15:20

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

23,50

25,00

Karkas et

HTS

24,00

32,00

Buğday

HMS

1,24

1,55

Arpa

HMS

1,10

1,20



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili