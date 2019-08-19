Afyonkarahisar Ticaret Borsası

19.08.2019 14:12

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

94,90

Karkas et

HMS

25,50

36,00

Buğday

HMS

1,15

1,80

Buğday unu

HMS

1,88

2,49



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili