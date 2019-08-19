Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.
19.08.2019 14:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 94,90
| Karkas et
| HMS
| 25,50
| 36,00
| Buğday
| HMS
| 1,15
| 1,80
| Buğday unu
| HMS
| 1,88
| 2,49
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA