Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.

19.08.2019 14:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 94,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Kemiksiz et
 HTS
 42,00
 94,90
Karkas et
 HMS
 25,50
 36,00
Buğday
 HMS
 1,15
 1,80
Buğday unu
 HMS
 1,88
 2,49
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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