Afyonkarahisar Motokros Şampiyonası ile adını dünyaya duyurdu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Motokros Şampiyonası'nın kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Akülke, AA muhabirine, 2021 yılında Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2 ayağını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Dünya Motokros Şampiyonası (Bitci MXGP of Turkey) ve aynı hafta içinde Bitci MXGP of Afyon adıyla kentte ikinci organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Akülke, "Motokros şampiyonası organizasyonları 86 ülkede canlı yayınlandı. Aynı gün içinde 186 ülkede izlendi. Bir hafta içinde Afyonkarahisar, yaklaşık 150 bin kişiyi ağırladı. Kentteki tüm oteller doldu, esnafın yüzü güldü. Türkiye hem Afyonkarahisar adına Dünya Motokros Şampiyonasını yapmanın gururunu ve onurunu yaşadık." diye konuştu.

"Motor Sporları Merkezi'nde Karavan Fest'i gerçekleştireceğiz"

Akülke, Afyonkarahisar'ın 2021 yılında şampiyonalar, festivaller, fuarlar gibi çok farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Afyonkarahisar 12 ay kullanabileceğimiz bir festival ve spor alanına sahip. Aralık ayı içerisinde de Türkiye Enduro ve ATV şampiyonalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonlarının yine Afyonkarahisar'da belirleneceğini anlatan Akülke, "2021'i Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bitirirken, 2022'nin de hazırlıklarına başladık. Afyonkarahisar olarak yine bir ilke imza atıyoruz. 2022'nin Ocak ayında Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde Karavan Fest'i gerçekleştireceğiz. Burada da yüzlerce karavanı, ulusal ve uluslararası karavancı derneklerini, karavancıları ağırlayacağız. Festival tadında 3 gün vatandaşları bekliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri

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