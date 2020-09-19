Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA