Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
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Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
19.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:06

Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Emin Horuz
Muhammet Emin Horuz
AA Editörü
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