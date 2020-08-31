HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Afyonkarahisar'da Zafer Kupası, MKE Ankaragücü'nün oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası mücadelesini, kulübün 110'uncu kuruluş yıl dönümünde birinci sırada bitirmelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

31.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:26

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası mücadelesini, kulübün 110'uncu kuruluş yıl dönümünde birinci sırada bitirmelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği Zafer Kupası'nda birinci, MKE Ankaragücü, ikinci Göztepe ve üçüncü Menemenspor oldu.

Organizasyonun Zafer Stadyumu'nda düzenlenen töreninde birincilik kupasını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya takdim etti.

Fatih Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini söyledi.

Oyuncuların, ilk 12 günü burada tamamladıklarını belirten Mert, "Bugün bizim için en önemli günlerden birisi, tarihi bir gün, Ankaragücü'nün bugün 110'uncu kuruluş yıl dönümü. 31 Ağustos 1910'da İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bu kulüp, hala şükürler olsun Süper Lig'de ait olduğu ligde mücadelesine devam ediyor." dedi.

"Tabii az bir zaman değil, 110 yıl, gerçekten Türkiye'nin kuruluş itibarıyla zannedersem 4'üncü ya da 5'inci kulübüdür Ankaragücü." diyen Başkan Mert, şöyle konuştu:

"Biz de layık olmaya çalışacağız. Kulübümüz bugüne kadar hak ettiği yerde maalesef olamadı. Ankaragücü sportif anlamda istenilen başarıyı yakalayamadı. Yakaladığı bazı yıllar oldu ama son yıllarda özellikle uzunca bir süredir sportif anlamda başarılı olamadı. Biz bunu sağlamak için, kurumsallaşmak için ve kulübün daha uzun yıllar yaşaması ve sportif başarılarla anılması için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. 110'uncu yılımızın hem Türk spor kamuoyuna hem de Ankaragücü camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Hem Ankaragücü'nün hem de diğer kulüplerimizin nice 100 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. Ankaragücü'nün 110'uncu yılında burada kupa almak çok güzel oldu. İnşallah bu iyi bir başlangıç olur ve bundan sonra da Ankaragücü için böyle devam eder."

Afyonkarahisar'da Zafer Kupası, MKE Ankaragücü'nün oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak '3CLpro' adlı enzim yerli olarak üretildi Sağlık
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Güncel
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hülya Avşar Yıldız Tilbe Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da Zafer Kupası, MKE Ankaragücü'nün oldu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 23:32:12. #1.14#
title