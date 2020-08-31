Afyonkarahisar'da Zafer Kupası, MKE Ankaragücü'nün oldu MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası mücadelesini, kulübün 110'uncu kuruluş yıl dönümünde birinci sırada bitirmelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası mücadelesini, kulübün 110'uncu kuruluş yıl dönümünde birinci sırada bitirmelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği Zafer Kupası'nda birinci, MKE Ankaragücü, ikinci Göztepe ve üçüncü Menemenspor oldu.

Organizasyonun Zafer Stadyumu'nda düzenlenen töreninde birincilik kupasını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya takdim etti.

Fatih Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar kampının verimli geçtiğini söyledi.

Oyuncuların, ilk 12 günü burada tamamladıklarını belirten Mert, "Bugün bizim için en önemli günlerden birisi, tarihi bir gün, Ankaragücü'nün bugün 110'uncu kuruluş yıl dönümü. 31 Ağustos 1910'da İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bu kulüp, hala şükürler olsun Süper Lig'de ait olduğu ligde mücadelesine devam ediyor." dedi.

"Tabii az bir zaman değil, 110 yıl, gerçekten Türkiye'nin kuruluş itibarıyla zannedersem 4'üncü ya da 5'inci kulübüdür Ankaragücü." diyen Başkan Mert, şöyle konuştu:

"Biz de layık olmaya çalışacağız. Kulübümüz bugüne kadar hak ettiği yerde maalesef olamadı. Ankaragücü sportif anlamda istenilen başarıyı yakalayamadı. Yakaladığı bazı yıllar oldu ama son yıllarda özellikle uzunca bir süredir sportif anlamda başarılı olamadı. Biz bunu sağlamak için, kurumsallaşmak için ve kulübün daha uzun yıllar yaşaması ve sportif başarılarla anılması için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. 110'uncu yılımızın hem Türk spor kamuoyuna hem de Ankaragücü camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Hem Ankaragücü'nün hem de diğer kulüplerimizin nice 100 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. Ankaragücü'nün 110'uncu yılında burada kupa almak çok güzel oldu. İnşallah bu iyi bir başlangıç olur ve bundan sonra da Ankaragücü için böyle devam eder."

Kaynak: AA