Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı - Haberler Ekonomi
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Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte pazarlarda yerli ürünlerin yerini sera ürünleri alırken bu fiyatlara da yansıdı.

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte pazarlarda yerli ürünlerin yerini sera ürünleri alırken bu fiyatlara da yansıdı.

Afyonkarahisar'ın köylerinde yetişen domates, biber, salatalık, marul, karpuz ve kavun gibi ürünler pazarlarda fiyatları aşağıya çekerken havaların soğuması ve sonbahar mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte yerli ürünlerin yerini sera sebze ve meyveleri aldı. Sıcak havaların etkisini yitirmesi pazarlardaki tezgahlara da yansırken, meyve ve sebze fiyatlarında yükselişler gözlendi.

Bazı vatandaşlar fiyatlardan oldukça memnun olurken bazıları ise fiyatların yükseldiğinden dert yandı. Pazarcılar ise yerli ürünlerden iyi kazandıklarını, ancak sera ürünlerinin maliyetinden dolayı fazla kazanamadıklarını dile getirdiler. Ayrıca pazar alışverişi için 50 TL ile ayıran da oldu 150 TL yetmeyen de. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimi pazar tezgahlarına olumsuz yansıdı - Haberler Ekonomi
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