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Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.

23.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:47
Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü

Afyonkarahisar'ın ilçesinde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda, derece elde eden sporcular hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi.


Şuhut'ta Wushu Kung Fu dalında Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde eden minik sporcular, hayırsever bir iş adamı tarafından sinema ile ödüllendirildi. Sinema ile ödüllendirilen minik sporcular sinemaya gidecekleri için heyecanlanırken, sevinçleri ise gözlerden kaçmadı. Etkinlik sebebiyle için iş adamı ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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