Afyonkarahisar'da mezar yerleri 2 yılda altından daha fazla değer kazandı
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Afyonkarahisar'da mezar yerleri 2 yılda altından daha fazla değer kazandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 50 bin TL'ye çıkarılan mezar ilanı görenleri şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar'da mezar yerleri 2 yılda altından daha fazla değer kazandı
14.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:38

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 50 bin TL'ye çıkarılan mezar ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlanda belirtilen tutar ise Afyonkarahisar'da mezar yerlerinin 2 yılda altından daha fazla kazandırdığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyada Osman Ö., tarafından 'Satılık Kabir' verilen ilanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Satıcı ilanda detay kısmına ise 'Afyon Asri Mezarlık C kapısında, içi yapılı 4 gözlü kabir, pazarlık var' detaylarına yer verdi. İlana kimsenin yorum yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, kentte Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz 2018 yılında ise Kocatepe Asri Mezarlığında 386 gözü yapılı,130 gözü ise arsa halinde olan 120 adet aile mezarı, 10 Mayıs tarihinden itibaren göz başı 7 bin TL'den, sadece topraktan arsa yeri olan kabirleri ise göz başı ise 6 bin TL'den satışa çıkardı.

İlanda belirtilen 50 bin TL'lik tutarda 4 gözün ise her birinin 12 bin 500 TL'den satılması ise mezar yerlerinin 2 yılda adeta bir yatırım aracına dönüştü ve altından daha fazla kazandırdığını gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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