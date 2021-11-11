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Afyonkarahisar'da 'Ekonomi Zirvesi' yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar'da 'Ekonomi Zirvesi' yapılacak

Mermer sektöründe Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da, mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılacağı 'Ekonomi Zirvesi' yapılacak.

Mermer sektöründe Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da, mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılacağı ' Ekonomi Zirvesi' yapılacak.

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilecek zirveye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla yapılacak. Zirvede, mermer sektöründeki yatırımcıların hem kendilerine hem de yatırım yaptıkları şehri ve neden bu kente yatırım yapılması gerektiği ile bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaların masaya yatırılacağı belirtildi. Zirvede ayrıca oturumlar halinde mermer sektörü ve ekonomi alanında bir dizi toplantının da yapılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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