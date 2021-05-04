Afyonkarahisar'da "drift" yapan sürücü ile otomobil sahibine 12 bin 96 lira ceza
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Afyonkarahisar'da "drift" yapan sürücü ile otomobil sahibine 12 bin 96 lira ceza

Afyonkarahisar'da 'drift' yapan sürücü ile otomobil sahibine 12 bin 96 lira ceza
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücü ile otomobil sahibine toplam 12 bin 96 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücü ile otomobil sahibine toplam 12 bin 96 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobille "drift" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi E.K. ile kısıtlamaya aykırı davranarak "drift" yapan sürücü H.K'ye toplamda 12 bin 96 lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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