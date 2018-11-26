Afşin Elbistan A Termik Santrali Çelikler Holding'e Devrediliyor

34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) enerji üretimi gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji üretimine büyük katkı sağlayan Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin devri için gerekli imzalar EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nde atıldı.

AFŞİN-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nin devir protokolü imzalandı. ERG-Verbund firmasının hisselerinin tamamını satın alan Çelikler Holding ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü, attıkları imzalarla Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri'nin 20 yıllığına Çelikler Holding'e devredilmesinin önünü açtı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de onay verirse devir süreci bitecek.

34 yıl önce kurulan ve bu süre zarfında ürettiği 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) elektrik ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi, Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali gibi enerji tesislerinin de işletmecisi konumunda bulunan Çelikler Holding'in bünyesine geçti. EÜAŞ Genel Müdürlü Dr. İzzet Alagöz ve Çelikler Holding yetkilileri tarafından atılan imzalarla her iki işletme 20 yıllığına Çelikler Holding'e devredildi.