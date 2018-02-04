Afjet Afyonspor Sivas Belediyespor'u 4-0 Mağlup Etti
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden AFJET Afyonspor sahasında Sivas Belediyespor’u 4-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
STAT: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Caner Ak xxx Mehmet Kaan Bingül xxx Oğuz Kaan Çalışır xxx
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Türker Toptaş xxx ( Dk87 Uğur Karakoç ?), Bayram Çetin xxx, Yasin Yener xxx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, Tuğay Adamcıl xx ( Dk 72 Erdi Zengin xx ), İsmet Benli xxx, Ersel Aslıyüksel xxx, xx Oltan Karakullukçu xxx
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Nuri Melih Nursal x, Ugur Bulut xx, Feyyaz Belen xx, Semet Katanalp xx, Sinan Akaydın xx, Ozan Kılıçoğlu x ( Dk 76Hakan Yağmurkaya x), Ahmet Arı xx, Hüseyin Bak xx, Tunay Acar xx, Seyid Ahmet Han x (Dk 46 Niyazi Batuhan Salman x)
Goller: Dk. 9, Dk 50, DK 90 Oltan Karakullukçu, Dk. 34 Ersel Aslıyüksel.
Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksel, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR