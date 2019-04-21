Afjet Afyonspor - Altınordu: 1-3

STAT: Zafer

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Özgür Ertem (xx), Habip Tiryaki (xx)

AFJET AFYONSPOR: Soner (xx) - Türker (xx), Cenk Güvenç (xx), Gökhan Kardeş (xx), Emre Öztürk (xx), Bajram Ajeti (xx) (Dk. 60 Onurcan xx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 46 Enes Ata xx), Metin Yüksel (xx), Taşkın İlter (xx) (Dk. 73 Nazmi Candoğan xx), Onur Ramazan Toprak (xx), Ersel Aslıyüksek (xx)

ALTINORDU: Erce Kardeşler (xx) - Yusuf Acer (xx), Muhammed Mert (xx) (Dk. 80 Okan Demirci), Enes Kubat (xx) (Dk. 60 Mehmet Murat Uçan xx), Alican Özfesli (xx) (Dk. 53 Oğulcan xx), Sefa Yılmaz (xx), Kerim Alıcı (xx), Mehmet Enes Sığırcı (xx), Berkay Samancı (xx), Recep Yemişçi (xx), Anıl Koç (xx)

GOLLER: Dk. 75 Metin Yüksel (Afjet Afyonspor) - Dk. 11 Yusuf Acer, Dk. 17 (KK) Emre Öztürk, Dk. 83 Sefa Yılmaz (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ersel, Taşkın İlter, Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor) - Muhammet Mert, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün (Altınordu AŞ)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor sahasında konuk ettiği Altınordu'ya 3-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada AFJET Afyonspor'da Mehmet Güven'in uzun pasını kafayla Türker ceza alanına gönderdi. Ersel savunmadan önce vurdu ancak seken top boşta kaldı. Devamında Bajram Ajeti'nin vurduğu top Erce'den döndü. Bu pozisyonda ofsayt kararı verildi.

11'inci dakikada Altınordu A.Ş.'nin yakaladığı ilk net pozisyonunda savunma arkasına sarkarak topla buluşan Yusuf Acer topu ağlara göndererek deplasmanda takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.

17'nci dakikada Altınordu A.Ş. atağında sol kanattan topla ceza alanına giren Anıl'ın arka direğe doğru gönderdiği topa dokunan Emre Öztürk kendi ağlarını buldu: 0-2.

24'üncü dakikada yine savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Soner ile karşı karşıya kalan Sefa Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada AFJET Afyonspor, Bajram Ajeti ile önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Topla ceza alanı dışına çıkan Erce'nin pasında araya giren Ajeti topu kaleye vurmakta geç kaldı. Vuruşunda ise top kaleci Erce'den döndü.

56'ncı dakikada savunmadan seken topla Altınordu'da Anıl kaleci Soner ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Soner topu çelmeyi başardı.

75'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Nazmi'nin sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada savunmadan seken topu kontrol ederek iyi bir vuruş yapan Metin Yüksel topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

83'üncü dakikada Altınordu atağında sağ kanattan ceza alanına giren Kerim'in kale sahasına gönderdiği topa topuğuyla dokunan Sefa, Soner'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 1-3.

Maçta başka pozisyon olmayınca konuk ekip Altınordu A.Ş. sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA