Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı! 8 Ölü, 45 Yaralı

Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı! 8 Ölü, 45 Yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişi öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

3 AYRI BOMBA UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

8 ÖLÜ 45 YARALI

Saldırılarda oyucuların arasında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, 45 kişinin yaralandığını söyledi. Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

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