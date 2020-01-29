: AFAD Elazığ depremi sonrası yapılan toplam bağışı açıkladı

29.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlarımız tarafından yapılan toplam yardımın 71 milyon TL olduğunu duyurdu.

Yürütülen iyileştirme çalışmalarındaki gelişmelere yer verilen açıklamada, "Bölgeye 26 bin 397 çadır ulaştırılırken; Elazığ ilinde 65 bin 330 öğün, Malatya ilinde ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir" denildi.

NE KADAR YARDIM TOPLANDI?

AFAD, Elazığ ve Malatya için yapılan yardım kampanyalarında toplanılan parayı bu bu açıklamayla duyurdu:

"Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 44 milyon 257 bin 597 lira, SMS sisteminde 27 bin 652 bin 360 lira olmak üzere toplam 71 milyon 909 bin 957 lira yardım toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 5.148

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almaktadır" denildi.

TÜRKİYE DEPREMZEDELER İÇİN KENETLENDİ

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve taleplerin olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından bir çok yardım kampanyası düzenlenmiş, bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız hem nakit hem de çeşitli yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: İHA

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