20.08.2019 14:51

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Trabzonspor, AEK takımına konuk olacak. Önceki turda Sparta Prag ile karşılaşan Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşti. Bordo mavili takımın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre AEK maçı kadrosu belli oldu. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan AEK takımı ile UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Atina'da karşılaşacak. TSİ 21.00'da başlayacak maçı Alman federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. 22 Ağustos PErşembe günü Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'ne oynanacak karşılaşmanının yayıncı kanalı henüz belli değil.

TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI KADROSU

Trabzonspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AEK maçı kadrosunu açıkladı. Bordo mavililerden şu isimler yer alıyor;

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Majid, Ivanildo, Campi, Pereira, Novak, Sosa, Parmak, Obi Mikel, Doğan A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Donis, Ekuban ve Sörloth