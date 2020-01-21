Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

21.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:12

Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD) Kurucusu ve Başkanı Adviye Bergemann, bu yıl 50. kez düzenlenen Davos Zirvesi'nde Kadınların Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Bergemann, Salı günü de Eko Turizm başlıklı oturumda konuşmacılar arasında olacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nda Adviye Bergemann, Hazar Bölgesi kapsamında yapılan oturumlarda, Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Panelinde ABD, İngiltere, İsviçre, Rusya, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin kadın liderleri arasında yer aldı.

Rusya'dan Sberbank Başkan Danışmanı Helen Teplitskaya, Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, SOCAR Trading SA CEO'su Mariam Almaszade gibi isimlerin yer aldığı Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri oturumunda Adviye Bergemann yaptığı konuşmada katılımcılara Anadolu coğrafyasında kadının gücünü ve değerini anlattı.Anadolu coğrafyasından Amazonlar, Kybele ve Artemis'in geçtiğini vurgulayan Bergemann kadınların gücünün buralara dayandığını söyledi:

"Kendimi bildiğimden beri, 13 yaşımdan bu yana çalışıyorum ve hayatımı kazanıyorum. Profesyonel hayatım boyunca erkeklerle mücadele ettim. ve verdiğim tüm mücadele bugünkü beni oluşturdu. Hiçbir zaman kaybettiğimi düşünmedim, bu deneyimden ya öğrendim ya da kazandım. Bana mücadele etme şansı veren ve bugünkü güçlü konumuma getiren tüm erkeklere teşekkür ederim. Bu mücadelenin bir sonucu olarak bugün World Economic Forum'da olduğum için de çok gururluyum. Bugün burada cinsiyet eşitliği konuşuyoruz, bunun için liderliğe ve rol modellere ihtiyacımız var. Bugün dünyadaki ülkelere baktığımızda yaklaşık 200 ülke içinde kadın liderler tarafından yönetilen ülke sayısı yüzde 10'un altında. Dünya erkek liderlerin hakimiyeti altında, kadın liderlerin artışı ile dünyamızın daha yaşanabilir ve barışçıl olacağına inanıyorum. Gelecekte ülkelerin başında daha fazla kadın lider görmeyi hayal ediyorum. Bugün ve önümüzdeki yıllarda burada cinsiyet eşitliğini değil, bireylerin eşitliğini konuşmalıyız."

Kaynak: DHA