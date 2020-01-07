Adnan Dalgakıran kimdir? Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran kimdir? Adnan Dalgakıran biyografi!
Beşiktaş JK İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın kulüp ve spor gündemi değerlendirmeleri spor basınına damga vururken sporseverler Adnan Dalgakıran'ın kim olduğunu merak etti. Adnan Dalgakıran Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran kimdir? Adnan Dalgakıran kimdir? İşte Adnan Dalgakıran hakkında merak edilenler…
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'ın çarpıcı gündem değerlendirmesi spor basınında yankı uyandırırken sporseverler Adnan Dalgakıran hakkında detaylı bilgiler araştırmaya başladı. Adnan Dalgakıran kimdir, Adnan Dalgakıran biyografisi, ve Adnan Dalgakıran kimdir soruları merak edildi.
ADNAN DALGAKIRAN KİMDİR?
Eğitimi: Kimya Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi
1962 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu.
Lise yıllarında iken aile şirketi olan Dalgakıran Kompresör 'de iş hayatına atılan Adnan Dalgakıran, 30 yılı aşkındır Dalgakıran yönetiminde yer almaktadır. Orta Anadolu Makine İhracatçıları Birliği başkanlığını yürüten Adnan Dalgakıran, bu görevinin yanı sıra MAKFED Başkanlığı görevlerini sürdürmekte olup Türkiye ihracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu ve TÜBİTAK Bilim Kurulundaki görev sürelerini doldurmuştur
Adnan Dalgakıran evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.