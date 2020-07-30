Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, şehit ailelerini ziyaret etti Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ilk olarak 2007'de Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken Dağlıca bölgesindeki çatışmada şehit olan Piyade Er Abdurrahman Doğan'ın Çemberlitaş köyündeki ailesini ziyaret etti, bayramını kutladı.

Daha sonra haziran ayında Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Operasyonlarında şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesini ziyaret eden Vali Çuhadar, aile bireyleri ile görüştü, bayramlarını tebrik etti.

Vali Çuhadar başkanlığındaki heyet, daha sonra 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Mehmet Beğen'i evinde ziyaret etti.

İl protokolünün şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği bayram ziyaretinin son durağı 2000 yılında 6. Motorize Piyade Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yerine getirirken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Bahri Çetin'in ailesi oldu.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Çuhadar, şehit ailelerine çiçek takdim etti, şehitlerin emaneti çocuklarına da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Çuhadar, yaptığı açıklamada, şehitlerin geride kalan ailelerinin millet ve devlet için en kutsal emanet olduğunu belirtti.

"Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." ifadelerini kullanan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Şehit aileleri ise Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden duydukları mutluluğu ifade ederek, teşekkür etti.

Kaynak: AA