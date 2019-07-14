ADIYAMAN Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi 2 yaralıAdıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Deniz Eroğlu, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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