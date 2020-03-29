Adıyaman'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
29.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:30
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.
Ekipler kamyonet içerisinde yaptıkları aramada 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA