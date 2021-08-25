Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı
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Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı

Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adıyaman'da yüksek rakımlı bölgelere bırakılan arı kovanlarında 'geven' balı sağımına başlandı.

Adıyaman'da yüksek rakımlı bölgelere bırakılan arı kovanlarında 'geven' balı sağımına başlandı.

Adıyaman'ın Sincik, Çelikhan, Gerger ve merkeze bağlı yüksek rakımlı dağlarının eteklerinde üretilen 'geven' balının hasadı başladı. İçerdiği besin değerleri bakımından oldukça zengin olan 'geven' balının yanında, Adıyaman'da arıcılar yılda iki kez bal sağımı yapıyor. Rakımı yüksek yerlerde 'geven' balı hasadı yapan arıcılar, Temmuz ayında kovanlarını rakımı düşük ova köylerinde 'sütleğen' bitkisinin bulunduğu bölgelere getirerek, Ağustos ve Eylül aylarında kovanları burada bırakıyor. Arıcılar Eylül ayı sonuna doğru kovanlardan ikinci bal sağımını gerçekleştiriyor.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak, "Geçen yıl Adıyaman'da 71 bin kovandan 688 ton bal üretildi. Bu yılki bal üretimimizi daha yüksek bekliyoruz. Özellikle Adıyaman'ın Sincik, Çelikhan, Gerger ve merkez yaylarında, yüksek rakımlı bölgelerinde geven bitkisinden bal üretiliyor. Balın süzülmesini müteakip arıcılarımız Adıyaman ova bölgesinde, rakımın daha düşük olduğu bölgelerde sütleğen dediğimiz bitkinin bulunduğu bölgelere arılarını taşıyor. Bu da Temmuz'dan ayından başlayıp Eylül'ün sonuna kadar sütleğenden de bal elde ediliyor. Eylül sonu gibi ikinci bir bal hasadı yaparak sütleğen balı elde ediliyor. İl içi gezgincilik yapılarak aynı yıl içerisinde iki defa bal hasadı yapılıyor" dedi.

Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, bu sene mevsimin kurak geçmesine rağmen bal rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek, arıcıların hasattan memnun olduğunu söyledi.

Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı Mezrası'nda arıcılık yapan Ramazan Aydoğdu ise çok kaliteli geven balının kovanlardan çıkartılarak süzülmeye başlandığını ve satışa hazır hale getirildiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı
Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı
Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı
Adıyaman'da 'geven' balı sağımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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