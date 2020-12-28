Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım
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Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım

28.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:54
Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım

Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçe, itfaiye personelinin müdahalesiyle hayata döndü.

Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçe, itfaiye personelinin müdahalesiyle hayata döndü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının camına bir serçe çarptı.

Kuşu yerde hareketsiz gören itfaiye personeli Ramazan Bilgiç, serçeye müdahalede bulundu. Serçe bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Uçmaya da başlayan kuş daha sonra itfaiye personeli tarafından doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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