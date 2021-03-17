Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1
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Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1

17.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:02
Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Modafen'i 4-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Modafen'i 4-1 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçını Murat Kasap yönetti. Misafir takım Modafen maçın 16. Dakikasında Yıldıray Koçal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım maçın 34. Dakikasında Ahmet Teker'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 bitti.

Maçın ikinci yarısında Modafen sporcusu Ozan Girgin kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi takım 2-1 öne geçti. İkinci yarıda üstün bir futbol sergileyen Adıyaman 1954 Spor, Salim Uzun'un 89. Dakikada attığı gol skoru 3-1 yaptı. Adıyaman 1954 Spor uzatmalarda (90+2) Berat Tosun'un golüyle maçtan 4-1 galip geldi. - ADIYAMAN

Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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