Adil Rami: "Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım"

27.08.2019 16:25

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, 2010 yılında sarı-lacivertlilere karşı İstanbul'da oynadıkları maçtaki atmosferi unutamadığını ve Fenerbahçe ailenin bir askeri olarak elinden geleni yapacağını söyledi.



Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki Fransız savunmacı Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper, "Fenerbahçe Ailesi'ne katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.



"Burada büyük bir tutku var"



Daha önce derbileri izlediğini belirten Adil Rami, "Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım" ifadelerini kullandı.



"Atmosferi unutmadım"



Fenerbahçe taraftarlarının statta oluşturduğu atmosferi unutmadığını dile getiren Rami, "Aslında maalesef Lille'de oynarken 2010 yılında burada bir galibiyetimiz vardı. O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.



Fransız oyuncu sözlerini Türkçe, 'Yaşa Fenerbahçe' diyerek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA