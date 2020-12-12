Adil Gevrek: "Çok önemli bir galibiyet"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adil Gevrek: "Çok önemli bir galibiyet"

12.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:45

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir galibiyet aldık.

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3 farklı yenmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek karşılaşmanın ardından konuştu. Futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Gevrek, "Çok güzel bir oyunla, 3 golle 3 puan aldık, çok mutluyuz. Geçen hafta Başakşehir'le berabere kalmıştık ama takımımız her geçen gün üzerine ekleyerek gidiyor. İnanıyoruz ki daha da iyi olacağız. Fenerbahçe gibi bir takımla deplasmanda oynadık. Kolay değil. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimi, teknik ekibi ve herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Bu maç geride kaldı ama çok önemli bir galibiyet aldığımızı söylemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü atan Umut Bulut hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Adil Gevrek, "Umut Bulut bugün müthiş mücadele etti. Bütün takımın mücadelesi çok iyiydi. Her oyuncumuz çok iyiydi. Umut Bulut, Süper Lig'de en çok sahaya çıkan oyunculardan birisi, çok iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi bütün takımın performansı bizi mutlu etti. Hem burada aldığımız 3 puan hem de farklı galibiyet çok önemliydi. Takımımızın da birbiriyle uyum sağlayarak oynadığını gördük. İlerisi için de umut verdi. Buradaki 3 puan çok önemli ama gelecek adına çok daha önemli bir galibiyet oldu. İnşallah daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Adil Gevrek: 'Çok önemli bir galibiyet'
Adil Gevrek: 'Çok önemli bir galibiyet'
Adil Gevrek: 'Çok önemli bir galibiyet'
Adil Gevrek: 'Çok önemli bir galibiyet'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

İlgili Haberler

Stjepan Tomas: 'Çok önemli bir 3 puan kazandık'
Stjepan Tomas: "Çok önemli bir 3 puan kazandık"
Julian Nagelsmann: 'Sörloth çok önemli bir gol attı'
Julian Nagelsmann: "Sörloth çok önemli bir gol attı"
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiasının Abdullah hocayı kabullenmesi çok önemliydi, camia hocayı sahiplendi
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiasının Abdullah hocayı kabullenmesi çok önemliydi, camia hocayı sahiplendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Enner Valencia Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İran Taciz Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adil Gevrek: "Çok önemli bir galibiyet" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:45:48. #1.14#
title