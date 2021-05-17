Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk sosyal medyadan takıma veda etti. 3 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen milli savunmacı paylaşımında, "Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadelerini kullandı. Alpaslan'ın adı, son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.