Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
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Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

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Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk sosyal medyadan takıma veda etti. 3 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen milli savunmacı paylaşımında, "Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadelerini kullandı. Alpaslan'ın adı, son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

3 sezondur Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla kısa süre içinde temaslara geçmesi bekleniyor.

"HAKKIM VARSA HELALİ HOŞ OLSUN"

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadelerine yer verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'ün adı, son dönemde sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan oyuncuya yönelmesi bekleniyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
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