Adem Kılıçcı elendi mi?

Adem Kılıçcı elendi mi?
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Adem Kılıçcı elendi mi?

Survivor finalistleri Batuhan ve Adem olmuştu. Dün akşam yarışmacılar yarı final için kıran kırana mücadele etti. Müthiş gecede 3 ismin yüzü güldü ve bir isim de Survivor'a veda etti. Adem Kılıçcı elendi mi?

ADEM KILIÇCI ELENDİ Mİ?

Daha önce Survivor finalistleri Batuhan ve Adem olmuştu. Dün akşam yarışmacılar yarı final için kıran kırana mücadele etti. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda karşı karşıya geldi. Elenen isim Ayşe oldu.

12 Haziran Perşembe günü yarışmalar devam edecek.

İKİNCİ FİNALİST ADEM

Sonrasında Adem ile Ayşe parkura çıktı. Adem Kılıçcı Ayşe karşısında 5-1'lik galibiyetiyle ikinci yarı finalist oldu.

ÜÇÜNCÜ FİNALİST VOLKAN

İlk turda skor 5-4 olurken, ikinci turda Volkan, Ayşe'yi 5-0 mağlup etti. Böylece Volkan, Survivor'da üçüncü yarı finalist oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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