Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
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Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!

Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki geldi. Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretlere sert yanıt verdi. Merve Büyük, "Adem ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!" paylaşımı yaptı.

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretlere tepki gösterdi.

Süper Lig'in son haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesi 3-1'lik skorla sona erdi. Lig şampiyonunu belirleyecek maçta Galatasaray'ın eski futbolcusu Adem Büyük de attığı klas golle rakip fileleri havalandırdı. Maç sonrası Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e tepki gelmeye başladı. Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların hakaretlerine sitem etti.

"BİZ DE ÜZÜLDÜK"

Merve Büyük, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, bunu sizden beklemezdik. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar üzülüyorum. İnanın eşimde o kadar üzülüyor. Benim eşim Malatyaspor'un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor ve ne olursa olsun bu onun işi. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçımı satacaktı. Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum değil mi. Şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var, bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli" dedi.

Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!

"ONA DA BU YAKIŞIRDI"

Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü: Etmiş olduğunuz o hakaretleri benim eşim hakketmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını. Eşim şuan oradan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı Ona da bu yakışırdı.Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok rica ediyorum sizden, lütfen artık durun

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