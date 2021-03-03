Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti
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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti

03.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:08

Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından Adem Büyük'ün hakemle ilgili sözleri gündem olurken topa eşi Merve Büyük de girdi. Büyük, sosyal medyadaki eleştirilerin üzerine "Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ifade ederken Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından maçta her şeyin değiştiğini iddia etti.

"KİMSE KİMSEYİ AZARLAYAMAZ"

Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu belirten Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi. Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti

"HERKESLE MAHKEMEDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti
Haber Yorumları (7)
BJK: SON ZMANLARDA TOPÇULARIN EŞLERİ SOSYAL MEDYALARDAN YAZMAYA BAŞLADI HAYROLSUN İNŞALLAH AİLE NEDEN GİRER BU İŞE ANLAMAM
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KARAKTER: eşinin karakteri BEŞİKTAŞ'' ta futbol oymamaya yetmedi .
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MALATYA44: ELİNİN HAMURUYLA FUTBOLA KARIŞMA YENGE, SEN ADEM ABİMİZE BALLI BÖREK YAP ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA GOLLERİNE DEVAM EDER
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