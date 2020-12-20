Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı

20.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:07
Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Geçen sezon Galatasaray'da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönmüştü.

Takım kaptanlığı verilen Adem sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performans sergiliyor. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.

Gol krallığı yarışında önemli golcüleri yakalayan tecrübeli golcü, attığı gollerin beşini penaltıdan kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Serdar Ortaç Merve Dizdar
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:23:45. #1.14#
title