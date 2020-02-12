Adebayor’dan Tottenham Hotspurs’a Hat-trick

12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

2010-11 sezonunda Real Madrid, Şampiyonlar ligi çeyrek finalinde Tottenham Hotspurs'la karşılaştı. O sezon Madrid ekibinde kiralık olarak forma giyen Togolu forvet Emmanuel Adebayor, rakiplerini Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ettikleri maçta iki gole imza atarak zaferde önemli bir pay sahibi oldu.