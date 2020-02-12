Haberler » Spor » Adebayor’dan Tottenham Hotspurs’a Hat-trick - Spor

Adebayor’dan Tottenham Hotspurs’a Hat-trick

2010-11 sezonunda Real Madrid, Şampiyonlar ligi çeyrek finalinde Tottenham Hotspurs’la karşılaştı. O sezon Madrid ekibinde kiralık olarak forma giyen Togolu forvet Emmanuel Adebayor, rakiplerini Santiago Bernabeu’da 4-0 mağlup ettikleri maçta iki gole imza atarak zaferde önemli bir pay sahibi oldu.

12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

2010-11 sezonunda , Şampiyonlar ligi çeyrek finalinde Hotspurs'la karşılaştı. O sezon Madrid ekibinde kiralık olarak forma giyen Togolu forvet , rakiplerini Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ettikleri maçta iki gole imza atarak zaferde önemli bir pay sahibi oldu.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler