Adanaspor Uche Kalu ile Anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen eski forvet oyuncuları Uche Kalu ile anlaştı.



Ligin ilk yarısını 26 puanla 5. sırada kapatan Adana ekibi, Süper Lig'e yükselmek için takıma takviye yapmaya devam ediyor. Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Adanaspor, kadrosunu güçlendirmek adına Gazişehir Gaziantep Kulübü'nde forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcusu Uche Kalu ile 1,5 senelik anlaşma imzaladı. 2015-2016 sezonunda turuncu-beyazlı kulübün formasını giyen ve Adanaspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağlayan Uche Kalu'nun kampa katılması bekleniyor.



Transfer çalışmaları süren Adana ekibi eski oyuncuları Ergin Keleş ve Roni ile de ilgileniyor. Öte yandan Adanaspor'un Sercan Kaya ile de yollarını ayırdığı öğrenildi. - ADANA