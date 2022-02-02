Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adanaspor, Spor Toto 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor, Spor Toto 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu beyazlılar, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Düz koşuyla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmasıyla son buldu.
Ahmethan Köse takımdan ayrı düz koşu yaptı, yeni transfer Jordon Ibe ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor