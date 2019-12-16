Haberler » Spor » Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır - Spor

Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:56
Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Ziraat 5. tur rövanşında yarın sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışan futbolcular, daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Antalya'daki ilk maçta Adanaspor, rakibine 5-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler