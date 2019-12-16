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Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Adanaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

16.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:14
Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Adanaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Tesisleri'nde Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İdmanın ilk bölümünde pas çalışan turuncu-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. Bu antrenmanla Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayan Çukurova ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.


17 Aralık Salı günü saat 18.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek. - ADANA

Kaynak: İHA
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