Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
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Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

24.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:30
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki kalecinin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bosna-Hersekli eldivenin tansiyonunun düştüğü belirlendi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Süper Toto 1. Lig'in 23'üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor'u konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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