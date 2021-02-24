Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bosna-Hersekli eldivenin tansiyonunun düştüğü belirlendi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Süper Toto 1. Lig'in 23'üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor'u konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı