Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında, yarın deplasmanda yapacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında, yarın deplasmanda yapacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesislerinde teknik direktör Eyüp Arın idaresinde antrenman yaptı.
Sakatlığı sebebiyle Onur Akbay'ın katılmadığı idman, yaklaşık 1 saatte tamamlandı.
Adanaspor, bugün kara yoluyla Gaziantep'e giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.
Yarın 19.30'daki karşılaşmayı yönetecek hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Sezgin Çınar yapacak.
Kaynak: AA
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